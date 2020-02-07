Агуэро установил рекорд, в седьмой раз став лучшим игроком месяца в Премьер-лиге
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим игроком месяца в Премьер-лиге.
Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила победителя в номинации лучшему игроку в январе.
Аргентинский нападающий забил шесть голов и стал автором одной результативной передачи всего в трёх матчах чемпионата Англии. Это уже седьмая награда форварда. Агуэро стал лучшим зарубежным бомбардиром в истории Премьер-лиги.
В число претендентов также входили: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Абдулайе Дукуре («Уотфорд»), Джек Грилиш («Асто Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Айосе Перес («Лестер») и Джек Стивенс («Саутгемптон»).
В прошлом месяце лучшим игроком стал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
Клуб Бекхэма заинтересован в приобретении Агуэро
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