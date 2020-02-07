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«Краснодар» в голевой перестрелке уступил «Виктории Пльзень»

«Краснодар» в голевой перестрелке уступил «Виктории Пльзень»
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» потерпел поражение в товарищеском матче с «Викторией Пльзень». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершился со счётом 3:4.

К 24-й минуте чешская команда добилась преимущества в два мяча усилиями полузащитников Яна Коваржика и Алеша Чермака. Незадолго до свистка на перерыв, на 39-й минуте, «быки» сократили отставание благодаря точному удару нападающего Маркуса Берга, а на 66-й минуте форвард Магомед-Шапи Сулейманов восстановил равенство. В период с 73-й по 76-ю минуту «Виктории» удалось забить два гола – отличились нападающие Ондржей Мигалик и Томаш Хори. Окончательный счёт на 82-й минуте установил хавбек российского коллектива Мануэл Фернандеш.

«Краснодар», набрав 35 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 10 очков отставая от лидера первенства «Зенита».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 февраля 2020, пятница. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 4
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Коваржик – 11'   0:2 Чермак – 24'   1:2 Берг – 39'   2:2 Сулейманов – 66'   2:3 Мигалик – 73'   2:4 Хори – 76'   3:4 Фернандеш – 82'
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