«Краснодар» в голевой перестрелке уступил «Виктории Пльзень»

«Краснодар» потерпел поражение в товарищеском матче с «Викторией Пльзень». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершился со счётом 3:4.



К 24-й минуте чешская команда добилась преимущества в два мяча усилиями полузащитников Яна Коваржика и Алеша Чермака. Незадолго до свистка на перерыв, на 39-й минуте, «быки» сократили отставание благодаря точному удару нападающего Маркуса Берга, а на 66-й минуте форвард Магомед-Шапи Сулейманов восстановил равенство. В период с 73-й по 76-ю минуту «Виктории» удалось забить два гола – отличились нападающие Ондржей Мигалик и Томаш Хори. Окончательный счёт на 82-й минуте установил хавбек российского коллектива Мануэл Фернандеш.



«Краснодар», набрав 35 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 10 очков отставая от лидера первенства «Зенита».