Джано рассказал о последнем разговоре с Федуном

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о последнем разговоре с владельцем клуба Леонидом Федуном.



«Когда я поговорил с Томасом (Цорном. – Прим. «Чемпионата»), я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: «Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень». Мы хорошо поговорили.



Что я ему сказал? Спасибо за всё. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то ещё. Я не был тусовщиком. Показать уровень, которого от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришёл Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего. Мне казалось, что по игровой философии это мой тренер, а он меня зачехлил», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Я сказал: не мучайте ни меня, ни себя». Джано – про уход из «Спартака» и звонок Федуну Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.