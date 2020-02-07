Джано: травмы сильно помешали карьере. Уверен, мог уйти за хорошие деньги в лигу из топ-5

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, ныне выступающий за кипрский клуб «Анортосис», рассказал, как травмы сказались на его карьере.

«Моя самая большая обида — травмы. Я очень много пропустил, это сильно помешало в карьере. Уверен: я мог уйти из «Спартака» за хорошие деньги в чемпионат из топ-5. Думаю, я спокойно мог там играть.

Это моя самая большая боль. Причём у меня было мало незначительных повреждений – вроде надрывов мышц. Если травма, то серьёзная. Два раза вылетал на пять месяцев с голеностопом.

Восстанавливаешься, выходишь на поле — рвёшь «крест». Это уже в сумме полтора года. А ещё был мениск и несколько других повреждений», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.