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Джано: травмы сильно помешали карьере. Уверен, мог уйти за хорошие деньги в лигу из топ-5

Джано: травмы сильно помешали карьере. Уверен, мог уйти за хорошие деньги в лигу из топ-5
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, ныне выступающий за кипрский клуб «Анортосис», рассказал, как травмы сказались на его карьере.

«Моя самая большая обида — травмы. Я очень много пропустил, это сильно помешало в карьере. Уверен: я мог уйти из «Спартака» за хорошие деньги в чемпионат из топ-5. Думаю, я спокойно мог там играть.

Это моя самая большая боль. Причём у меня было мало незначительных повреждений – вроде надрывов мышц. Если травма, то серьёзная. Два раза вылетал на пять месяцев с голеностопом.

Восстанавливаешься, выходишь на поле — рвёшь «крест». Это уже в сумме полтора года. А ещё был мениск и несколько других повреждений», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.
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