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«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии, несмотря на гол Мхитаряна

«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии, несмотря на гол Мхитаряна
Футбол / Италия 0

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Болонью». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини на 16-й минуте. В середине первого тайма защитник гостей Стефано Денсвил сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. До перерыва «Болонья» вышла вперёд благодаря голу форварда Мусы Бэрроу. На 51-й минуте Бэрроу оформил дубль. В концовке отличился хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян.

Серия «Ромы» без побед в чемпионате Италии достигла трёх матчей (два поражения, одна ничья). «Болонья» одержала третью победу подряд.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе римского клуба 39 очков. «Болонья» (33) — на шестом месте.

Италия - Серия А. 23-й тур
07 февраля 2020, пятница. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 3
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 16'   1:1 Денсвил – 22' (автогол)   1:2 Бэрроу – 26'   1:3 Бэрроу – 51'   2:3 Мхитарян – 72'
Удаления: Кристанте – 80' / нет
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