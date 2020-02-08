«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии, несмотря на гол Мхитаряна

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Болонью». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Первый гол забил нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини на 16-й минуте. В середине первого тайма защитник гостей Стефано Денсвил сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. До перерыва «Болонья» вышла вперёд благодаря голу форварда Мусы Бэрроу. На 51-й минуте Бэрроу оформил дубль. В концовке отличился хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян.
Серия «Ромы» без побед в чемпионате Италии достигла трёх матчей (два поражения, одна ничья). «Болонья» одержала третью победу подряд.
«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе римского клуба 39 очков. «Болонья» (33) — на шестом месте.
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