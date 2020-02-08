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Блинд вернулся в состав «Аякса» после проблем с сердцем

Блинд вернулся в состав «Аякса» после проблем с сердцем
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Аякса» Дейли Блинд вернулся в состав амстердамской команды, сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Футболист попал в заявку «Аякса» на матч чемпионата Нидерландов с «Утрехтом», который состоится завтра, 9 февраля.

Напомним, в конце прошлого года Блинду был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок заявил, что намерен вернуться на поле.

Блинд выступает в составе «Аякса» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах амстердамской команды в чемпионате Нидерландов и сделал одну результативную передачу.

Блинд заявил о намерении вернуться в футбол, несмотря на проблемы с сердцем
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