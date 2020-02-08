Браво может продолжить карьеру в MLS
Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво может продолжить карьеру в MLS, сообщает ESPN.
По информации источника, в услугах 36-летнего чилийского вратаря заинтересованы несколько клубов MLS. Сообщается, что «Нью-Йорк Сити» готов предложить Браво контракт, рассчитанный на 4 года.
Браво выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне чилийский голкипер принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги, в одном из которых оставил ворота в неприкосновенности. Ранее Браво играл за «Реал Сосьедад», «Барселону» и другие команды. С 2004 года Клаудио Браво выступает за национальную команду Чили. В составе сборной вратарь дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах.
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