Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво может продолжить карьеру в MLS, сообщает ESPN.



По информации источника, в услугах 36-летнего чилийского вратаря заинтересованы несколько клубов MLS. Сообщается, что «Нью-Йорк Сити» готов предложить Браво контракт, рассчитанный на 4 года.



Браво выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне чилийский голкипер принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги, в одном из которых оставил ворота в неприкосновенности. Ранее Браво играл за «Реал Сосьедад», «Барселону» и другие команды. С 2004 года Клаудио Браво выступает за национальную команду Чили. В составе сборной вратарь дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах.