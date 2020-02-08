Агент: Бэйл имел предложение, которое невозможно отклонить. «Реал» отказался его продавать

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, рассказал о несостоявшемся переходе клиента в один из клубов китайской Суперлиги минувшим летом.

«Он получил предложение, от которого было невозможно отказаться. Но „Реал“ не продал его. Китайский клуб не мог заплатить, сколько требовал „Реал“. Бэйл хотел перейти и создать наследие после себя. Он хотел поднять местный футбол. Он считал, что мог бы сделать китайский футбол великим. Он выиграл с „Реалом“ всё что возможно. Сейчас он не заинтересован никуда уходить. Китай — это совсем другое. Вы же знаете, он играет за „Реал“, — цитирует Барнетта AS.

В этом сезоне Бэйл принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету 30-летнего вингера 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.