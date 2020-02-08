«Лион» начал переговоры о продлении контракта с Депаем

«Лион» начал переговоры о продлении контракта с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает L'Equipe.



По информации источника, руководство французской команды рассчитывает заключить новое долгосрочное соглашение в нидерландским футболистом. Действующий контракт Депая с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года.



Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:1), который состоялся в декабре 2019 года, Депай получил серьёзную травму. Позже у форварда был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Участие Депая в чемпионате Европы 2020 года до сих пор остаётся под вопросом.

«Лион» набрал 33 очка в 23 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «ПСЖ».