Депай может пропустить Евро-2020 из-за разрыва передней крестообразной связки

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай и полузащитник Джеффа Рен-Аделаида выбыли на длительный срок из-за повреждений крестообразных связок колена, полученных в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:1), сообщается на официальном сайте французского клуба.
У Депая диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, у полузащитника аналогичная травма на правом колене.
Восстановление игроков может занять 6 месяцев.
Таким образом, Депай рискует пропустить Евро-2020.
Ситуация для «Лиона» осложняется тем, что до этого ещё 2 игрока выбыли из-за травм. Лео Дюбуа пропустит из-за травмы мениска от 2 до 4 месяцев, а центральный защитник Юссуф Коне из-за операции на лодыжке будет отсутствовать несколько недель.
Всего в текущем сезоне Депай сыграл на клубном уровне 18 матчей, забил 14 мячей и сделал 2 результативные передачи.
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