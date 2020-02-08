Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен работой валлийского нападающего Гарета Бэйла на тренировках, сообщает Marca.



По информации источника, Бэйл пропустил матч с «Вальядолидом» из-за повреждения, однако отсутствие валлийца в заявке мадридской команды на встречи с «Сарагосой», «Атлетико» и «Реалом Сосьедад» — это решение главного тренера. Отмечается, что между Бэйлом и Зиданом вновь установились напряжённые отношения.



Ранее стало известно, что Гарет не досмотрел матч 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (3:4). Игрок покинул стадион на 82-й минуте встречи. Бэйл ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей «Реала». В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай.

Бэйл в очередной раз покинул стадион, не дожидаясь окончания матча «Реала»