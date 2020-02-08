Тедеско: «Спартак» не чемпион, мы просто выиграли турнир

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды в заключительном матче Кубка Матч Премьер с «Партизаном» (3:2), которая принесла красно-белым первое место на международном турнире в Катаре.



«Мы не чемпионы, просто выиграли турнир. Это не так важно. Важнее то, как мы играем. Если буду менять мнение после побед, это будет странно.



Что самое сложное на этом сборе? У нас было много тренировок, в то же время нужно было сохранять свежесть для матчей», — приводит слова Тедеско Sport24.



Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. После этого красно-белые сыграли с «Локомотивом» вничью (1:1) и проиграли в серии пенальти (2:4).

«Спартак» всё ещё плох. Несмотря на победу в катарском турнире У Тедеско слишком много работы. Пока он вообще ничего не построил.