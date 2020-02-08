Абидаль: продление контракта с Месси? Переговоры с лучшим игроком в мире не бывают лёгкими

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о переговорах с нападающим команды Лионелем Месси относительно продления соглашения.
«Об этом нужно спросить самого Месси. Надеюсь, он продолжит выступать за наш клуб. Лео сказал, что «Барселона» — всё для него и что он хочет остаться. Мы говорим о лучшем игроке в мире. Переговоры с таким футболистом никогда не бывают лёгкими», — приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.
Нынешний контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года. По информации СМИ, в соглашении есть пункт, позволяющий аргентинцу покинуть каталонский клуб на правах свободного агента предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Лионель забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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