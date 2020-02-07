Месси не планирует уходить из «Барселоны» из-за конфликта с руководством

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не собирается уходить из каталонского клуба предстоящим летом, несмотря на конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем, сообщает Sky Sports.
Месси планирует остаться в «Барселоне» как минимум до конца действия контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года. При этом 32-летний аргентинец не против продления соглашения.
Напомним, конфликт в «Барселоне» начался после слов Абидаля, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды стало недовольство игроков. Лионель встал на защиту одноклубников и заявил, что спортивный директор не должен был говорить об этом, не называя конкретных имён.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» попытается заполучить Месси, если он решит покинуть каталонский клуб.
- 7 февраля 2020
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