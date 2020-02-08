Анчелотти: цель «Эвертона» — Лига Европы

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий после победы со счётом 3:1 в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».
«Лучшее за сегодня — результат, мы выступили не очень хорошо. Была сложная встреча, со множеством остановок. Мы не могли поддерживать интенсивность. Ришарлисон провёл фантастическую контратаку, поэтому мы и выиграли.
Три очка перед перерывом важны. Знаем, у соперника есть необходимое качество, но Ришарлисон — фантастический футболист для контратак, он блестяще воспользовался ситуацией.
Попадание в Лигу Европы? Такова наша цель. С тех пор как возглавил «Эвертон», команда проделала превосходную работу. Теперь мы можем подумать о Лиге Европы», — цитирует Анчелотти BBC со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.
«Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- 8 февраля 2020
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