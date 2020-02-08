Эффектный проход Ришарлисона — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

Ливерпульский «Эвертон» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги — 3:1.
Счёт открыл полузащитник «Эвертона» Бернард на 18-й минуте с передачи нападающего Тео Уолкотта.
Видео доступно на «Чемпионате».
В начале второго тайма форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сравнял счёт после паса нападающего Уилфрида Заха.
Видео доступно на «Чемпионате».
На 58-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон вывел свою команду вперёд после эффектного прохода. Автором результативной передачи стал нападающий Доминик Калверт-Льюин.
Видео доступно на «Чемпионате».
В конце встречи ещё один мяч в ворота «Кристал Пэлас» отправил Калверт-Льюин.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (30) — 14-е.
- 8 февраля 2020
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