Эффектный проход Ришарлисона — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

Ливерпульский «Эвертон» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги — 3:1.

Счёт открыл полузащитник «Эвертона» Бернард на 18-й минуте с передачи нападающего Тео Уолкотта.

Видео доступно на «Чемпионате».

В начале второго тайма форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сравнял счёт после паса нападающего Уилфрида Заха.

Видео доступно на «Чемпионате».

На 58-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон вывел свою команду вперёд после эффектного прохода. Автором результативной передачи стал нападающий Доминик Калверт-Льюин.

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В конце встречи ещё один мяч в ворота «Кристал Пэлас» отправил Калверт-Льюин.

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«Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (30) — 14-е.