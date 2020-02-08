Марадишвили — лучший игрок матча ЦСКА — «Одд»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили признан лучшим игроком товарищеского матча с норвежским клубом «Одд». Россиянин стал автором третьего гола «армейцев». Накануне он отметил 20-летие, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Встреча ЦСКА — «Одд» завершилась со счётом 3:1 в пользу московской команды. Помимо Марадишвили, в составе «армейцев» отличились хавбеки Яка Бийол и Илья Шкурин.

Следующий товарищеский матч ЦСКА проведёт завтра, 9 февраля. Соперником подопечных Виктора Гончаренко будет санкт-петербургский «Зенит». Начало встречи — в 15:30 мск.

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.