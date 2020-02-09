Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной».
Для 35-летнего португальца этот мяч стал 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Данной отметки в национальном первенстве он достиг в 11-м сезоне подряд. Серия стартовала после перехода форварда в мадридский «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года.
Также Криштиану в третий раз в карьере сумел отличиться в 10 матчах чемпионата подряд. Ранее ему это дважды удавалось в составе «Реала» (2014 и 2018 год).
«Ювентус» к настоящему моменту является лидером Серии А. В турнирной таблице национального первенства бьянконери опережают «Интер», которому в этом туре предстоит сыграть в дерби с «Миланом».
Роналду до сих пор топ! А что в 35 делали Зидан, Бекхэм и Роналдиньо?
Великому португальцу исполнилось 35 лет.
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