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Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной».

Для 35-летнего португальца этот мяч стал 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Данной отметки в национальном первенстве он достиг в 11-м сезоне подряд. Серия стартовала после перехода форварда в мадридский «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года.

Также Криштиану в третий раз в карьере сумел отличиться в 10 матчах чемпионата подряд. Ранее ему это дважды удавалось в составе «Реала» (2014 и 2018 год).

«Ювентус» к настоящему моменту является лидером Серии А. В турнирной таблице национального первенства бьянконери опережают «Интер», которому в этом туре предстоит сыграть в дерби с «Миланом».

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