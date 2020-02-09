«Ювентус» проиграл «Вероне» в матче чемпионата Италии

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота соперника на 65-й минуте с передачи полузащитника Родриго Бентанкура. Спустя 11 минут счёт сравнял форвард «Вероны» Фабио Борини. В концовке победу хозяевам принёс нападающий Джампаоло Паццини, который реализовал пенальти.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Маурицио Сарри 54 очка. «Верона» (34) занимает шестое место.

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