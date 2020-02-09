«Ювентус» проиграл «Вероне» в матче чемпионата Италии
В матче 23-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота соперника на 65-й минуте с передачи полузащитника Родриго Бентанкура. Спустя 11 минут счёт сравнял форвард «Вероны» Фабио Борини. В концовке победу хозяевам принёс нападающий Джампаоло Паццини, который реализовал пенальти.
«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Маурицио Сарри 54 очка. «Верона» (34) занимает шестое место.
Календарь матчей Серии А сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Италия - Серия А. 23-й тур
08 февраля 2020, суббота. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Роналду – 65' 1:1 Борини – 76' 2:1 Паццини – 86' (пен)
Роналду побил рекорд Трезеге, забив за «Ювентус» в 10-м матче Серии А подряд
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