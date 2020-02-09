Сетьен: «Барселоне» нужен нападающий

Главный тренер каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал о выборе форварда для возможного трансфера.

«Если будет возможно приобрести «девятку», этот игрок должен быть настолько универсальным, насколько это возможно. Будет непросто найти такого футболиста. Рынок такой, какой есть. Это правда, что нам всё ещё нужно получить разрешение на покупку игрока. Мы обсуждаем несколько имён, но всё будет зависеть от многих вещей. Очевидно, нам нужен тот, кто поможет команде», — приводит слова Сетьена Marca.

«Барселоне» могут разрешить приобрести нападающего, несмотря на то, что зимнее трансферное окно уже закрылось, из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом сине-гранатовые смогут купить только футболиста, который выступает в Испании.