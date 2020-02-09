Тренер «Вероны» Юрич: не думали, что проведём сезон настолько хорошо

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич прокомментировал победу своей команды над «Ювентусом» со счётом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Сегодня пришлось выводить на первый план характер, так как я видел, что мы не так активны и хороши в атаке как обычно. Первые 35 минут мы провели очень качественно, но затем упустили много моментов и делали ошибки. К счастью, нам удалось перевернуть игру.

Я даже не знаю, что сказать. Мы верили в то, что проведём сезон хорошо, но не знали, что настолько. У нас много талантливых молодых игроков, например, Мараш Кумбула, который отлично справился с Дугласом Костой сегодня. Мы решили, что будем рисковать, но играть смело и угрожать сопернику", цитирует Юрича Sky.

После 23 туров «Верона» располагается на шестом месте в чемпионате Италии.