«Ботафого» презентовал Хонду в присутствии нескольких тысяч болельщиков

Бразильский клуб «Ботафого», подписавший этой зимой 33-летнего японского экс-полузащитника московского ЦСКА Кейсуке Хонду, представил игрока на собственном стадионе – «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» в присутствии нескольких тысяч болельщиков.

Видео доступно на «Чемпионате».

Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач.



«Ботафого» завершил сезон 2019 года на 15-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А. В 38 матчах команда из Рио-де-Жанейро набрала 43 очка.



