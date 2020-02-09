Симеоне — о матче с «Гранадой»: у нас всё отлично получилось. Доволен самоотдачей игроков

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги домашнего матча 23-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (1:0).
«В последних встречах нам не удавалось правильно отреагировать на игру соперников. Сегодня был очень интенсивный матч, и у нас всё отлично получилось. Доволен самоотдачей всех футболистов.
«Гранада» недавно хорошо сыграла с «Валенсией» в Кубке Испании, поэтому мы ожидали, что она будет бороться до самого конца. Выход в полуфинал может повысить их эго и энтузиазм.
У нас невероятные болельщики. Они наполняют нас ответственностью. Мы будем продолжать работать, понемного улучшать игру», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
«Атлетико», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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