Симеоне — о матче с «Гранадой»: у нас всё отлично получилось. Доволен самоотдачей игроков

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги домашнего матча 23-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (1:0).

«В последних встречах нам не удавалось правильно отреагировать на игру соперников. Сегодня был очень интенсивный матч, и у нас всё отлично получилось. Доволен самоотдачей всех футболистов.

«Гранада» недавно хорошо сыграла с «Валенсией» в Кубке Испании, поэтому мы ожидали, что она будет бороться до самого конца. Выход в полуфинал может повысить их эго и энтузиазм.

У нас невероятные болельщики. Они наполняют нас ответственностью. Мы будем продолжать работать, понемного улучшать игру», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.

«Атлетико», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.