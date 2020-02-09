«Реал» заинтересован в приобретении Стерлинга
Мадридский «Реал» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает The Telegraph.
«Сливочные» внимательно следят за контрактной ситуацией Стерлинга. Если 25-летний англичанин не продлит соглашение с «горожанами», испанский клуб попытается совершить трансфер.
Нынешний договор Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. Форвард выступает за действующих чемпионов английской Премьер-лиги с лета 2015 года. Ранее он защищал цвета «Ливерпуля».
В этом сезоне Стерлинг помог «горожанам» в 35 матчах во всех турнирах. В его активе 20 голов и 6 результативных передач.
Напомним, «Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 26 февраля и 17 марта.
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