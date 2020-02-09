Берхамов: такой игрок, как Кокорин, мог бы помочь любой российской команде

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов высказался о нападающем «Зенита» Александре Кокорине. Напомним, в конце прошлого месяца Кокорин был переведён в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.



«Когда произошла известная неприятная история с Сашей, переживал за него. Мы давно друг друга знаем. К счастью, вся эта ситуация позади. Виделись с ним несколько дней назад здесь, в Турции. Саша в хорошем настроении, получает удовольствие от футбола и тренируется с двойной энергией. Думаю, ему нужно поиграть, чтобы окончательно набрать прежние кондиции.



Такой футболист, как Александр Кокорин, мог бы помочь любой российской команде, в том числе и «Арсеналу». Что же касается его будущего, наверное, мне не совсем корректно это обсуждать», — приводит слова Берхамова официальный сайт тульского «Арсенала».

Кокорин заявил, что не ведёт переговоров с другими клубами