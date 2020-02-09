Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Берхамов: такой игрок, как Кокорин, мог бы помочь любой российской команде

Берхамов: такой игрок, как Кокорин, мог бы помочь любой российской команде
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов высказался о нападающем «Зенита» Александре Кокорине. Напомним, в конце прошлого месяца Кокорин был переведён в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.

«Когда произошла известная неприятная история с Сашей, переживал за него. Мы давно друг друга знаем. К счастью, вся эта ситуация позади. Виделись с ним несколько дней назад здесь, в Турции. Саша в хорошем настроении, получает удовольствие от футбола и тренируется с двойной энергией. Думаю, ему нужно поиграть, чтобы окончательно набрать прежние кондиции.

Такой футболист, как Александр Кокорин, мог бы помочь любой российской команде, в том числе и «Арсеналу». Что же касается его будущего, наверное, мне не совсем корректно это обсуждать», — приводит слова Берхамова официальный сайт тульского «Арсенала».

Кокорин заявил, что не ведёт переговоров с другими клубами
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020