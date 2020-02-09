Берхамов: такой игрок, как Кокорин, мог бы помочь любой российской команде

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов высказался о нападающем «Зенита» Александре Кокорине. Напомним, в конце прошлого месяца Кокорин был переведён в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.
«Когда произошла известная неприятная история с Сашей, переживал за него. Мы давно друг друга знаем. К счастью, вся эта ситуация позади. Виделись с ним несколько дней назад здесь, в Турции. Саша в хорошем настроении, получает удовольствие от футбола и тренируется с двойной энергией. Думаю, ему нужно поиграть, чтобы окончательно набрать прежние кондиции.
Такой футболист, как Александр Кокорин, мог бы помочь любой российской команде, в том числе и «Арсеналу». Что же касается его будущего, наверное, мне не совсем корректно это обсуждать», — приводит слова Берхамова официальный сайт тульского «Арсенала».
- 9 февраля 2020
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:25
-
11:23
-
11:13
-
11:07
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:17
-
10:05
-
09:48
-
09:26
-
09:23
-
09:13
-
05:21
-
04:55
-
03:57
-
03:25
-
02:57
-
02:42
-
02:10
-
01:45
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:44
-
00:42
-
00:29
-
00:27
-
00:20
- 8 февраля 2020
-
23:55