Кокорин заявил, что не ведёт переговоров с другими клубами

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал информацию о возможном переходе в калининградскую «Балтику».
«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду.
Проведу ли я оставшуюся часть сезона в «Зените-2»? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос», — приводит слова Кокорина ТАСС.
Кокорин в конце прошлого месяца был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Клубы достигли договорённости о трансфере, однако он так и не состоялся. Позднее стало известно, что 28-летний футболист ведёт переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге. О предложении сначала заявил генеральный директор клуба, а позднее информацию подтвердил сам Александр.
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