Дзюба высказался о переходах Соболева, Комличенко и Смолова

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о трансферах форвардов Александра Соболева в «Спартак», Николая Комличенко — в «Динамо» и Фёдора Смолова — в «Сельту».



«Соболев перешёл из „Крыльев Советов“ в „Спартак“ — это повышение. Для него это очень удачная сделка. Время покажет, так ли это и для „Спартака“. Это большой клуб, болельщики требовательные. Комличенко перешёл в „Динамо“ — это его решение. Великий, но специфический клуб: непонятно, что там будет происходить.



Федя решил попробовать в Европе. Ему тут попроще — он очень хорошо с детства знает английский. Удивило, что его так легко отпустил „Локомотив“. Видимо, у них и правда с Сёминым не срослось», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».