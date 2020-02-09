Дзюба высказался о переходах Соболева, Комличенко и Смолова
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о трансферах форвардов Александра Соболева в «Спартак», Николая Комличенко — в «Динамо» и Фёдора Смолова — в «Сельту».
«Соболев перешёл из „Крыльев Советов“ в „Спартак“ — это повышение. Для него это очень удачная сделка. Время покажет, так ли это и для „Спартака“. Это большой клуб, болельщики требовательные. Комличенко перешёл в „Динамо“ — это его решение. Великий, но специфический клуб: непонятно, что там будет происходить.
Федя решил попробовать в Европе. Ему тут попроще — он очень хорошо с детства знает английский. Удивило, что его так легко отпустил „Локомотив“. Видимо, у них и правда с Сёминым не срослось», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».
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