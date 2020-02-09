«Интер» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 22:45
Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Милан».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. В судейскую бригаду войдут ассистенты Джорджо Перетти и Джакомо Паганесси. Резервный рефери — Федерико Ла Пенна.
В первой части чемпионата Италии «Милан» встречался с «Интером» в матче 4-го тура. Игра завершилась победой «нерадзурри» со счётом 2:0.
«Интер» набрал 51 очко в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (32) — 10-м месте. Лидирует «Ювентус», набравший в 23 матчах 54 очка.
«Интер» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на миланское дерби в чемпионате Италии
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
20:05
-
20:05
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
18:57
-
18:55
-
18:33
-
18:26
-
18:10
-
18:01
-
17:40
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:16
-
17:05
-
17:01
-
16:50
-
16:47
-
16:38
-
16:32
-
16:29
-
16:23
-
16:07
-
16:04
-
15:52
-
15:36
-
15:31
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:47
Партнерский контент