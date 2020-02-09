«Интер» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 22:45

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Милан».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. В судейскую бригаду войдут ассистенты Джорджо Перетти и Джакомо Паганесси. Резервный рефери — Федерико Ла Пенна.

В первой части чемпионата Италии «Милан» встречался с «Интером» в матче 4-го тура. Игра завершилась победой «нерадзурри» со счётом 2:0.

«Интер» набрал 51 очко в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (32) — 10-м месте. Лидирует «Ювентус», набравший в 23 матчах 54 очка.