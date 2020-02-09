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«Бавария» хочет купить Хаверца. «Байер» оценивает игрока в € 130 млн

«Бавария» хочет купить Хаверца. «Байер» оценивает игрока в € 130 млн
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» не может договориться по трансферу полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца, утверждает Sport1.de.

По данным источника, леверкузенцы оценивают игрока в € 130 млн. Руководство «Баварии» скептически оценивает трансфер хавбека за такую сумму, хотя на его приобретении настаивает главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.

Хаверц является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Также он сыграл пять матчей в Лиге чемпионов. Контракт футболиста с леверкузенским клубом действует до лета 2022 года.

Баллак считает, что Хаверцу рано переходить в «Баварию»
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