Сёмин: желаю, чтобы Смолов сыграл с «Севильей», а его команда выиграла
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что клуб не ставил задачи выиграть международный турнир в Катаре.
«С хорошим настроением будем завершать сбор. Едем домой. Есть пословица: везде хорошо, а дома лучше. Было ли лучше уехать с кубком? Не играет никакой роли. У «Локомотива» и так много кубков за последние четыре года», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Также наставник «железнодорожников» пожелал удачи бывшему нападающему команды Фёдору Смолову, который перешёл в «Сельту» на правах аренды.
«Смолова поздравляем с 30-летием и желаем ему удачи. Желаю, чтобы он сыграл с «Севильей», а его команда выиграла», — добавил тренер.
Матч «Сельта» — «Севилья» состоится сегодня, 9 февраля. Начало встречи в 20:30 мск.
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