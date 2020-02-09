«Наполи» проиграл «Лечче» в домашнем матче Серии А

«Наполи» проиграл «Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:3.
Гости забили первый мяч на 29-й минуте. Результативный удар на счету Джанлуки Лападулы. На 48-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Дриса Мертенса восстановил паритет. На 61-й минуте тот же Лападула снова вывел «Лечче» вперёд. Голевой пас в активе Филиппо Фалько. На 82-й минуте третий мяч в ворота хозяев забил Марко Манкозу. На 90-й минуте Хосе Кальехон установил итоговый счёт матча.
В параллельном матче «Дженоа» на своём поле обыграла «Кальяри» со счётом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал 36-летний Горан Пандев.
В ещё одном матче 23-го тура итальянской Серии А «Брешия» дома сыграла вничью с «Удинезе» со счётом 1:1. У хозяев голом отметился Димитри Бизоли, у гостей — Родриго де Пауль.
- 9 февраля 2020
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