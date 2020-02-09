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«Наполи» проиграл «Лечче» в домашнем матче Серии А

«Наполи» проиграл «Лечче» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия 0

«Наполи» проиграл «Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:3.

Гости забили первый мяч на 29-й минуте. Результативный удар на счету Джанлуки Лападулы. На 48-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Дриса Мертенса восстановил паритет. На 61-й минуте тот же Лападула снова вывел «Лечче» вперёд. Голевой пас в активе Филиппо Фалько. На 82-й минуте третий мяч в ворота хозяев забил Марко Манкозу. На 90-й минуте Хосе Кальехон установил итоговый счёт матча.

В параллельном матче «Дженоа» на своём поле обыграла «Кальяри» со счётом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал 36-летний Горан Пандев.

В ещё одном матче 23-го тура итальянской Серии А «Брешия» дома сыграла вничью с «Удинезе» со счётом 1:1. У хозяев голом отметился Димитри Бизоли, у гостей — Родриго де Пауль.

Италия - Серия А. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 3
Лечче
Лечче
0:1 Лападула – 29'   1:1 Милик – 48'   1:2 Лападула – 61'   1:3 Манкозу – 82'   2:3 Кальехон – 90'
Италия - Серия А. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Пандев – 43'
Италия - Серия А. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Бизоли – 81'   1:1 Де Пауль – 90+2'
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