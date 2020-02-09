Гончаренко — о трансферах: конечно, ждём, что кто-то придёт
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что ждёт подписания клубом новых игроков до закрытия трансферного окна.
«Пока трансферное окно открыто, всё может быть. Рассматриваем разные варианты. Что касается нужды, у тренера любой команды спросите, хоть «Барселоны» или «Манчестер Сити», нужны ли им новые футболисты. Каждый ответит: «Да». Мы всегда исходим из наличия игроков. Конечно, ждём, что кто-то придёт, а если нет, продолжаем работать тем составом, который есть. Внушает оптимизм, что с имеющимися людьми у нас получается хорошая химия», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка.
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