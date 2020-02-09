Ибрагимович — в стартовом составе «Милана» на матч Серии А с «Интером»

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 23-го тура итальянской Серии А.

Состав "Интера": Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг, Санчес, Лукаку.

На замене: Ханданович, Станкович, Мозес, Сенси, Раноккья, Асамоа, Борха Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио, Бираги.

Состав "Милана": Дж. Доннарумма, Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Ребич, Чалханоглу, Ибрагимович.

На замене: Бегович, А. Доннарумма, Калабриа, Габбья, Лашальт, Мусаккьо, Билья, Бонавентура, Брешианини, Пакета, Салемакерс, Леау.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. В судейскую бригаду войдут ассистенты Джорджо Перетти и Джакомо Паганесси. Резервный рефери — Федерико Ла Пенна.