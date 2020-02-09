«Сельта» со Смоловым обыграла «Севилью»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» обыграла «Севилью» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Сантьяго Хайме Латре. Ему ассистировали судьи на линиях Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Юссеф Эн-Несири. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Яго Аспас с передачи Рафиньи. Победу «Сельте» принёс гол Пионе Систо, который отличился в компенсированное время. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле в стартовом составе, получил жёлтую карточку и был заменён на 88-й минуте.
«Сельта», набрав 20 очков, покинула зону вылета и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (39) — на 5-м месте.
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