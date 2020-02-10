«Барселона» оценила ассистентский хет-трик Месси в матче с «Бетисом»
«Барселона» оценила игру нападающего Лионеля Месси в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2. Аргентинский нападающий сделал три результативные передачи.
«Три ассиста за вечер от Месси. Одна из причин, почему он является лучшим в истории, это то, что он лучший распасовщик», — говорится в сообщении «Барселоны» в «Твиттере».
На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 3 очка. В нынешнем сезоне Примеры Месси провёл 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
Месси снова выдал фантастический матч! Аргентинец в одиночку принёс «Барселоне» победу
На этот раз в его активе три голевые передачи.
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