«Барселона» оценила ассистентский хет-трик Месси в матче с «Бетисом»

«Барселона» оценила игру нападающего Лионеля Месси в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2. Аргентинский нападающий сделал три результативные передачи.

«Три ассиста за вечер от Месси. Одна из причин, почему он является лучшим в истории, это то, что он лучший распасовщик», — говорится в сообщении «Барселоны» в «Твиттере».

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 3 очка. В нынешнем сезоне Примеры Месси провёл 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.