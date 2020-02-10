Месси снова выдал фантастический матч! Аргентинец в одиночку принёс «Барселоне» победу

О проблемах «Барселоны» в последнее время не говорил только ленивый. Тут и конфликт Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Это и конфликт Месси с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу из-за того, что аргентинец недоволен тренером и хочет чтобы команду тренировал Хави.
И появившиеся слухи о том, что Лео летом покинет клуб.
И случившийся на фоне всего этого вылет из Кубка уже в четвертьфинале.
В матче с «Бетисом» Кике Сетьен оставил на скамейке запасных Ансумане Фати, единственного по сути номинального нападающего в составе команды. После травм Суареса и Дембеле «Барселоне» могут даже специально разрешить дозаявить одного форварда, но если он будет из Испании. Один из кандидатов, по версии испанской прессы — нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас, он вышел на поле с первых минут матча.
Уже на 4-й минуте Фекир ворвался в штрафную «Барсы» и пробил в выставленную руку Лангле. Арбитр посмотрел повтор и указал на центр штрафной каталонцев. Каналес легко переиграл тер Штегена, реализовав пенальти ударом на силу в левую девятку.
На 9-й минуте Де Йонг ускорился на хитрый заброс Месси, обработал мяч и с линии вратарской расстрелял ворота Роблеса.
На 26-й минуте каталонцы ошиблись в центре поля, Фекир на всех парах добежал до штрафной «Барсы» и спокойно положил мяч в угол.
На 3-й добавленной к первому тайму минуте Месси со штрафного забросил мяч к вратарской, где Бускетс воспользовался ошибкой защитника, обработал мяч и расстрелял ворота Роблеса.
Всё это пиршество грубейших ошибок сопровождалось пятью жёлтыми карточками.
Во втором тайме команды стали играть осторожнее, а Сетьен сделал две замены. Артур Рамос поменял Артуро Видаля, Жорди Альба вышел вместо Хуниора Фирпо. Каталонцы перешли на банальный навал, чтобы вскрыть ставшую играть очень внимательно у своих ворот оборону «Бетиса». Но впереди зацепиться за мяч было некому. Месси отходил ближе к своим воротам и пытался организовывать атаки своей команды.
Помог стандарт. На 72-й минуте Лео навесил со штрафного на Лангле, который выиграл борьбу и пробил головой в дальний угол. Ещё в этом эпизоде и Роблес поскользнулся и не смог спасти свою команду.
Спустя четыре минуты Фекир получил две карточки за несколько секунд, начав оспаривать с арбитром первый «горчичник», полученный за грубую игру. Ещё через три минуты грубо сыграл Лангле и получил вторую жёлтую карточку.
На этом эмоции команд в этом матче, судя по всему, были исчерпаны. «Барселона», несмотря на все текущие трудности, добилась очередной победы. До «Реала» всего три очка.
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