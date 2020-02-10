Леонардо: не могу сказать, что Мбаппе испорченный ребёнок

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо после победы над «Лионом» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Франции прокомментировал конфликт нападающего Килиана Мбаппе с главным тренером Томасом Тухелем.

«Я слышал кое-что о Мбаппе и его личности. Мне от этого не по себе. Если футболист покидал поле и разговаривал с тренером, хорошо… Он виноват. Но я не могу сказать, что он испорченный ребёнок. Он восхитительный, преданный и фантастический футболист», — приводит слова Леонардо Goal.com.

Напомним, форвард после матча с «Монпелье» (5:0) выразил недовольство, что его часто заменяют первым, в то время как нападающий команды Неймар или вингер Анхель Ди Мария не подвергаются замене и остаются на поле.