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«Уфа» подписала 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана

«Уфа» подписала 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым.

Сроки соглашения с 19-летним футболистом не разглашаются, однако сообщается, что оно долгосрочное.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Остона с переходом в нашу команду и желает больших успехов! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении уфимцев.

Фото: Официальный сайт ФК «Уфа»

Урунов является воспитанником «Навои» и «Пахтакора». В 2017 году перешёл в «Навбахор», за который выступал до 2019 года. Летом прошлого года перебрался в ташкентский «Локомотив» и тогда же дебютировал за национальную команду. В сезоне – 2018 был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана.

«Уфа», набрав 25 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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