Семак объяснил, почему «Зенит» нельзя называть без пяти минут чемпионом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 19 туров сине-бело-голубые лидируют в первенстве, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.



«Почему не сказать, что мы уже без пяти минут чемпионы? У нас есть хороший запас, но он абсолютно не позволяет команде расслабиться. Когда пришёл Манчини, то через 10 туров все говорили, что «Зенит» уже чемпион. Но ведь у нас две разные части чемпионата, сейчас мы можем увидеть абсолютно другой футбол, другие команды, другой темп набора очков у конкурентов. Абсолютно ничего ещё не решено, нам надо смотреть на свою игру, отталкиваться от неё.



После 15 туров никто не говорил, как «Зенит» лидирует, что он чемпион – все команды тогда шли очень ровно, и любой тур менял всё в первой пятёрке. Нам хорошо удались последние несколько туров, когда мы встречались с нашими принципиальными соперниками. Мы не потеряли очки, а конкуренты – да. Вот и появился некий запас прочности, который позволяет нам спокойно готовиться к возобновлению сезона. Но ничего не решено, даже «Барселона» за восемь туров теряла 11 очков, хоть и становилась в итоге чемпионом. Это психология, мы не должны смотреть на отрыв», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

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