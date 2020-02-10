Тотти создал собственные скаутинговые агентства

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти сообщил на своей странице в «Твиттере», что решил заняться скаутской деятельностью.



Экс-футболист основал два скаутинговых агенства в Риме, которые будут заниматься поиском молодых талантов, представлением их интересов, а также консультированием клубов и игроков.



Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул «Рому».

В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того, вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).