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Тотти создал собственные скаутинговые агентства

Тотти создал собственные скаутинговые агентства
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти сообщил на своей странице в «Твиттере», что решил заняться скаутской деятельностью.

Экс-футболист основал два скаутинговых агенства в Риме, которые будут заниматься поиском молодых талантов, представлением их интересов, а также консультированием клубов и игроков.

Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул «Рому».

В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того, вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).

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