Форвард «Барселоны» Дембеле прибыл в Финляндию на операцию
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле прибыл в Финляндию, где ему будет сделана операция в связи с травмой бедра, сообщает Marca.
Напомним, Дембеле будет прооперирован в связи с полным проксимальным разрывом сухожилия правого бедра, который он получил на недавней тренировке. Операция состоится 11 февраля. Дембеле может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы.
В 2017 году Дембеле получил серьёзную травму — французский игрок порвал сухожилие бедра на левой ноге. Тогда на восстановление после операции нападающему понадобилось четыре месяца.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. В активе 22-летнего французского футболиста 1 гол.
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