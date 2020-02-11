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Васильев: Чалов готов к Европе. Тот же «Кристал Пэлас» — иной уровень даже на фоне ЦСКА

Васильев: Чалов готов к Европе. Тот же «Кристал Пэлас» — иной уровень даже на фоне ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

«Фёдор готов к переходу в Европу. Вопрос в уровне клуба и в том, какой чемпионат подходит ему больше всего. Не уверен, что английская Премьер-лига лучший турнир для Чалова, я бы посоветовал ему Испанию. Но в любом случае для роста переезд в Европу был бы хорошим вызовом. Тот же «Кристал Пэлас» — хороший, крепкий клуб Премьер-лиги. Это совершенно иной уровень даже на фоне такого топа, как ЦСКА. По сравнению с чемпионатом России Англия – это просто другое измерение», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

Фёдор Чалов принял участие в 19 матчах чемпионата России в этом сезоне. Форвард сборной России забил 5 мячей и стал автором 3 результативных передач.

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