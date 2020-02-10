Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, как в Европе относятся к российским футболистам.

«Стереотипы были, даже остаются. Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён. Есть две небольшие сделки по российским футболистам. Речь не о «Монако», — передаёт слова Васильева корреспондент „Чемпионата“ Салават Муртазин.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний российский хавбек в 22 матчах чемпионата Франции (21 — в основном составе) стал автором трёх забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также был наказан пятью жёлтыми карточками и одной красной.