Алексей Ерёменко-старший возглавил юрмальский «Спартак»

Юрмальский «Спартак» в своём официальном «твиттере» объявил о назначении Алексея Ерёменко-старшего на пост главного тренера команды.
«Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Ерёменко. Многие футболисты, играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича! Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении латвийского клуба.
Ерёменко начал тренерскую карьеру в 2006 году и ранее работал в финских клубах ЯБК, «Яро» и СИК, а также в карагандинском «Шахтёре» и «Пюнике». Специалист является отцом двух сыновей-футболистов. Старший — Алексей — в настоящее время выступает на любительском уровне. В свою очередь младший — Роман — защищает цвета «Ростова».
- 11 февраля 2020
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