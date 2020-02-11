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Алексей Ерёменко-старший возглавил юрмальский «Спартак»

Алексей Ерёменко-старший возглавил юрмальский «Спартак»
Футбол / Прочие турниры 0

Юрмальский «Спартак» в своём официальном «твиттере» объявил о назначении Алексея Ерёменко-старшего на пост главного тренера команды.

«Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Ерёменко. Многие футболисты, играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича! Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении латвийского клуба.

Ерёменко начал тренерскую карьеру в 2006 году и ранее работал в финских клубах ЯБК, «Яро» и СИК, а также в карагандинском «Шахтёре» и «Пюнике». Специалист является отцом двух сыновей-футболистов. Старший — Алексей — в настоящее время выступает на любительском уровне. В свою очередь младший — Роман — защищает цвета «Ростова».

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