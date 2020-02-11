Коутиньо: успехи «Ливерпуля» не удивляют, но я не оглядываюсь назад

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, поделился мнением об успехах «Ливерпуля», за который ранее играл.



"«Ливерпуль» стремительно движется вперёд, и это меня не удивляет. Мы видели мощь этой команды уже в прошлом году, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. Я очень рад за «Ливерпуль», потому что там играет много моих друзей. Я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, и теперь нахожусь в ином путешествии. Сейчас я сосредоточен на воплощении своей мечты, и не оглядываюсь назад", — приводит слова Коутиньо Sports Illustrated.



«Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На 2-м месте располагается «Манчестер Сити», который отстаёт от мерсисайдцев на 22 очка.

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