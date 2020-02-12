Диего Коста вернётся на поле к матчу с «Ливерпулем»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, не игравший с ноября 2019 года из-за травмы, будет готов выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с действующим победителем турнира английским «Ливерпулем», который состоится 18 февраля на домашней арене «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

31-летний форвард лечится от травмы межпозвоночного диска и уже присоединился к тренировкам в общей группе в середине предыдущей недели. Однако официального подтверждения возвращения Косты на поле от тренерского штаба «Атлетико» пока не последовало, сообщает AS.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Диего Коста провёл за «Атлетико» 11 матчей, в которых забил два мяча и получил две жёлтые карточки. В прошлом сезоне Коста забил два мяча в 16 матчах испанского первенства.