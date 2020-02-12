Халка пытались вернуть в Бразилию на фоне коронавируса
Бразильский нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк мог вернуться в Бразилию на фоне бушующего в КНР коронавируса. На 33-летнего форварда всерьёз претендовал «Палмейрас».
Однако переговоры о переходе игрока ни к чему не привели, основным препятствием стала заработная плата бразильца. Бразилец получает € 23,4 млн в год, это одна из самых высоких зарплат в азиатском футболе, которую «Палмейрас» перекрыть не мог.
Халк сыграл за «Шанхай СИПГ» 125 матчей, забил 69 мячей и сделал 53 голевые передачи. В составе нынешнего клуба бразилец стал чемпионом Китая в 2018 году, а его контракт с «Шанхаем» действует до конца 2020 года. Ранее нападающий выступал за португальский «Порту» и петербургский «Зенит».
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