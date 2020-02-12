«Факел» хочет почтить память Рейгольда траурными повязками
Воронежский «Факел» обратился к руководству Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с просьбой разрешить команде выйти на матч 26-го тура первенства против «Армавира» в траурных повязках. Игра состоится 9 марта в Армавире на стадионе Никиты Симоняна.
Таким образом «Факел» хочет почтить память бывшего игрока клуба Валерия Рейнгольда. «Надеюсь, „Армавир“ как принимающая сторона нас поддержит в этом вопросе и согласится с нами», — приводит слова генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе официальный сайт «Матч ТВ».
Валерий Рейнгольд скончался 11 февраля в Москве в возрасте 77 лет. Помимо «Факела» (ранее «Труда»), Рейнгольд выступал за московский «Спартак» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1962 году.
Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни
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