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Касильяс решил баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Касильяс решил баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер «Порту» Икер Касильяс сообщил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), сообщает Cadena Ser.

По информации источника, нынешний президент федерации Луис Рубиалес уже обеспокоен тем, что Касильяс может стать его оппонентом на выборах. Ранее появилась информация, что между ними ухудшились отношения.

Сообщается, что бывший голкипер сборной Испании уже провёл встречу с бывшими партнёрами по национальной команде в надежде заручиться их поддержкой в его предвыборной кампании.

Выборы президента федерации намечены на осень текущего года.

Напомним, весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Его немедленно доставили в один из городских госпиталей, где позже была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что он сможет вновь выступать на высоком уровне.

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