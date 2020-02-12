«Ливерпуль» предложит ван Дейку новый контракт на более чем € 60 млн

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может в скором времени продлить контракт с клубом.
Как сообщает Football Insider, руководство мерсисайдского клуба в настоящее время готовится предложить 28-летнему футболисту новое соглашение. Ожидается, что по его условиям Вирджил заработает более £ 50 млн (€ 60 млн). Недельный оклад игрока превысит £ 150 тыс. (€ 178 тыс.), также будут предусмотрены различные бонусы.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона» за € 84,5 млн, став на тот момент самым дорогим защитником в истории. В составе мерсисайдцев Вирджил стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.
«Ливерпуль», набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже «Манчестер Сити» составляет 22 очка.
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